Blinden voeren actie: 'Voor u het weet heeft u mijn stok tussen uw benen'

Houd de lijn vrij! Met die kreet voerden blinden en slechtzienden actie bij het Centraal Station. Veel mensen houden geen rekening met de zogeheten geleidelijnen, waardoor wandelen in de stad voor blinden vaak een flinke opgave wordt.

Fietsen en auto's op geleidelijn

Een van de actievoerders is Nico Honcoop, hij krijgt dagelijks met dit soort situaties te maken. Nico ziet met zijn rechteroog tien procent en links voor maar vijf procent. Blinden en slechtzienden maken gebruik van geleidelijnen, om veilig hun weg te vinden in de openbare ruimte maar dat is vaak ondoenlijk. 'Ik heb er heel veel last van. Als je naar CS loopt bijvoorbeeld, dat is verschrikkelijk. Mensen houden er geen rekening mee, ze zetten er fietsen neer, auto's en noem maar op. Echt verschrikkelijk', aldus Honcoop.

Geen onwil

Veel mensen weten niet waar de lijnen voor dienen. Mobiliteitstrainer Marcus Boerdijk: 'Het is niet zo dat ze nergens kunnen komen, maar het is heel vervelend als ze ergens tegenaan lopen. En het is geen onwil van mensen maar vaak onwetendheid dat mensen niet weten waarvoor die tegels en lijnen zijn.

Mijn stok tussen uw benen

Nico moet dagelijks aan mensen vragen of ze ergens anders willen gaan staan: 'Ik blijf altijd netjes, maar ik vraag altijd of meneer of mevrouw aan de kant wil gaan. Ik zie bijna niets dus voor u het weet heeft u mijn stok tussen uw benen. Hou alsjeblieft rekening met de geleidelijnen. Dank u wel'.