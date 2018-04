'Nieuwe burgemeester moet niet alleen op grachtengordel rondlopen'

Is Femke Halsema geschikt als burgemeester van Amsterdam?

Over die vraag ging het vandaag in het AT5-programma De Stelling van Amsterdam. Rapper Gideon Everduim is geen voorstander. 'We leven in 2018 en zijn een beetje klaar met sociaal elite-gedrag. Sociaal-democratisch elite-gedrag. Een beetje grachtengordel. Dat is Femke in mijn ogen ook.'

Ook Isabelle Griffioen van stemopeenvrouw.nl is niet enthousiast. 'Ik weet dat Femke hier niet is geboren en stiekem knaagt dat wel een beetje. Voor mijn gevoel moet het iemand zijn die echt hier rondloopt, en niet alleen op de grachtengordel.'

