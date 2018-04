Stad haalt milieudoelen niet: gehoopte ontwikkelingen blijven achter

De gemeente lijkt de gestelde duurzaamheidsdoelen voor 2020 bij lange na niet te gaan halen. Van de hoeveelheid groen in de stad tot duurzame energie en afvalscheiding; op alle vlakken blijven de gehoopte ontwikkelingen achter.

Dat blijkt uit een monitor van stichting 'de Gezonde Stad'. Zo had elke Amsterdammer in 2015 nog 31,5 vierkante meter recreatief groen tot zijn beschikking en dat was in 2016 gedaald naar 30,8 vierkante meter. Ook het natuurlijke groen is afgenomen, van 71,4 vierkante meter naar 70 vierkante meter.

Jaap de Jong, directeur van de stichting, zegt dat het wel belangrijk is als er veel groen in de stad is. 'Het klimaat verandert, het regent steeds vaker en harder. Ons riool kan het niet aan, maar het water kan niet weglopen omdat er zoveel stenen zijn. Dus we hebben veel groen nodig.'

Ook in de zomer heeft het weinige groen gevolgen voor het leefklimaat, zegt De Jong. 'Het kan hier wel zeven graden warmer zijn. En die warmte kan niet weg. Dus het koelt gewoon niet af.'

Een woordvoerder van wethouder Choho van Duurzaamheid stelt de monitor nog niet te hebben ontvangen. De Gezonde Stad zegt het stuk overigens wel naar de wethouder te hebben gestuurd.