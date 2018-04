Van Aartsen: 'Ik heb geen enkele zin om me in debat over krakers te laten trekken'

Waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen heeft vanavond uitgehaald naar de politici die hem verwijten dat hij niet heeft opgetreden na de kraakactie van We Are Here in de Watergraafsmeer.

Volgens Van Aartsen heeft alleen het Openbaar Ministerie iets over ontruimen te zeggen. 'De burgemeester is er om de rechtstaat te dienen. U moet heel voorzichtig zijn met het ambt burgemeester en niet de route op gaan om de burgemeester te politiseren. Dat kan helemaal niet in een periode waarin het college demissionair is en bovendien een burgemeester heeft die hier niet lang is.'

'Ik heb geen enkele zin om me in debat te laten trekken midden in het politieke gevoel wat hier tijdens de formatie speelt', ging hij verder. Later ging hij in op de kritiek die hij vanuit de landelijke VVD kreeg. 'De burgemeester is geen partijfunctionaris.'

Kritiek op Ymere

Van Aartsen had ook forse kritiek op woningcorporatie Ymere. Volgens hem zijn de eerste woningen op 24 maart al gekraakt en deed Ymere pas vijf dagen later aangifte. De woningcorporatie zou in eerste instantie bereid zijn geweest om een 'overeenkomst' te sluiten met de krakers. Ook zou Ymere al eerder verteld zijn dat leegstand moet worden voorkomen.

De inzet van de acht particuliere beveiligers op straat vond hij onacceptabel. 'Daar hebben we een eind aan gemaakt. (...) Natuurlijk, men mag zelf beveiligers inhuren, maar ze mogen niet op straat patrouilleren. Dat kan echt niet. Dat is een politietaak. (...) Ymere doet ongetwijfeld ook goede dingen, in deze zaak is de handelswijze opmerkelijk te noemen.'

Niet vrolijk afwijken

Hij benadrukte dat het beleid van de gemeente over kraken, bij leegstand wordt niet ontruimd, door een eerdere gemeenteraad is goedgekeurd. 'Ik kan niet vrolijk afwijken van beleid zoals dat is bepaald. Dat is het vaststaande beleid. En of er ontruimd wordt is aan het Openbaar Ministerie. (...) Hou alstublieft de functies van ambtsdragers uit elkaar.'

De politie heeft Van Aartsen verteld dat de openbare orde in de wijk niet verstoord is. 'Ik sta daar honderd procent achter.'

