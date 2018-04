Agressieve vrouw met slok op belandt in water Stationsplein

Een vrouw is vannacht in het water bij het Stationsplein terecht gekomen. Dat gebeurde bij de rondvaartboten, ter hoogte van de hoofdingang van het station.

Volgens getuigen had de vrouw een slok op en stelde ze zich agressief op. Ook de hulpdiensten moesten het ontgelden: toegesneld ambulance- en politiepersoneel kregen de volle laag van het slachtoffer, die na de val zelf het water uit klom.

Ze is vervolgens aangehouden en geboeid en wel naar het politiebureau overgebracht.

Een kennis die de dame achterna sprong kon ook veilig het water uitkomen. De politie heeft hem of haar veilig thuis gebracht.

#Vrouw onder invloed van sterke drank viel of sprong zelf in #water op het #Stationsplein #Amsterdam centrum centraal station. Erg #recalcitrant in de boeien met politiebusje naar politiebureau. Brw en Mmt geannuleerd. @Politie_Adam @AmbuAmsterdam pic.twitter.com/qxbZCKWfbg