Zes jonge Amsterdammers opgepakt voor inbraak Badhoevedorp

De politie heeft gisteren zes jongens aangehouden op verdenking van het plegen van een inbraak in Badhoevedorp. Het gaat om één 19-jarige man en vijf minderjarige jongens in de leeftijd van zeventien en zestien jaar.

Rond een uur of 13.00 uur ontving de politie een melding van een mogelijke inbraak in een woning. Ook werden klimmende jongens en wegrijdende scooters gezien. Door middel van getuigenverklaringen werd de vluchtroute achterhaald, waarna de politie op zoektocht ging.

Het zestal werd uiteindelijk in Zwanenburg gevonden. Drie scooters werden in beslag genomen. In één van de scooters werd een boormachine gevonden; de vermoedelijke buit van de roof.

De politie doet onderzoek. Het is onbekend of alle verdachten nog vast zitten.