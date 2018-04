Gemeente houdt scooterinleveractie in aanloop naar handhaving milieuzone

Vanaf 1 mei wordt de milieuzone voor oude tweetaktscooters in de stad gehandhaafd en riskeren eigenaren die ermee rondrijden een boete. Scooterbezitters kunnen daarom van 21 tot en met 30 april hun oude brom- of snorfietsen inleveren voor 25 euro of meer.

De oude scooters kunnen bij veertien aangesloten Amsterdamse scooterwinkels worden ingeleverd. Als de scooter nog rijdt, krijgt de eigenaar sowieso een tegoedbon van 25 euro. Als de winkel vindt dat de scooter meer waard is, dan wordt er een hogere vergoeding gegeven.

Bezitters kunnen er ook voor kiezen om de scooter op 21 april gratis op te laten halen. Via de inleveractie is de eigenaar af van kosten voor verzekering of eventuele schorsing.

De milieuzone geldt al sinds 1 januari, maar tot nu toe kregen overtreders alleen een waarschuwingsbrief thuisgestuurd. Per 1 mei riskeren eigenaren die in de zone rijden een boete van 65 euro.