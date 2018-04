Glasgow Rangers lonkt naar 'highly respected coach' Marcel Keizer

Marcel Keizer zit inmiddels alweer meer dan 100 dagen thuis nadat hij werd ontslagen bij Ajax maar er gloort mogelijk een nieuwe klus. Britse media schrijven dat Keizer in beeld is om in Schotland aan de slag te gaan.

Bij Rangers zit momenteel nog Graeme Murty op de bank maar zijn dienstverband is volgens The Sun geen lang leven beschoren. 'Als de club contact zoekt met Marcel Keizer dan is hij zeker geïnteresseerd', tekent de krant op uit mond van Keizers zaakwaarnemer.

Keizer werd eerder dit seizoen op pijnlijke wijze ontslagen bij Ajax. Hij heeft er sindsdien geen geheim van gemaakt weer in de Eredivisie aan het werk te willen gaan. De 'highly respected Dutch coach' zou bij Rangers een einde moeten maken aan de wisselvallige resultaten.