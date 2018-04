Pegida stelt bezoek aan Rudolf Dieselstraat uit vanwege angst voor 'onruststokers'

De rechtse anti-islamgroep Pegida gaat vanavond toch niet naar de We Are Here-groep in de Rudolf Dieselstraat, omdat er signalen zijn dat er 'onruststokers' mee gaan doen. Dat meldt aanvoerder Edwin Wagensveld aan AT5.

'Ons is ter ore gekomen dat mensen vanavond wilden aansluiten die andere plannen hadden, namelijk rotzooi trappen', vertelt Wagensveld. Om die reden is besloten om sowieso vanavond niet naar de Rudolf Dieselstraat in Watergraafsmeer af te reizen. 'Zodat ze (de media - red.) het niet aan ons kunnen toeschrijven.'

Volgens Wagensveld gaat het om 'nationaal-socialisten' waar 'Pegida niks te maken mee wil hebben. We kiezen liever nu voor een ander moment.'

'Een kijkje nemen'

Gisteren werd bekend dat Pegida van plan is om een bezoekje te brengen aan de gekraakte woningen in de stad. Volgens Wagensveld was dat om de 'ware aard' te tonen van de krakers. Hij beweert dat er simpelweg een kijkje wordt genomen. 'We gaan er rondlopen', is zijn antwoord op de vraag wat dat bezoek precies inhoudt.

Over de andere groeperingen wil Wagensveld niets kwijt: 'Dat zeggen we nooit. Laten we zeggen dat er genoeg mensen zijn die dit soort praktijken willen stoppen'. Van uitlokking was volgens de Pegida-voorman geen sprake.

Naar verwachting wordt vandaag bekend of Pegida en andere rechtse groeperingen morgen of overmorgen naar Oost gaan. Dat wordt echter niet openbaar bekend gemaakt. De politie en gemeente lieten gisteren al weten niks te weten van een eventuele actie.