Scooter verpulverd onder vrachtwagen bij aanrijding Nassaukade

Bij een aanrijding tussen een vrachtwagen en een snorscooter op de Nassaukade is vanmiddag een man zwaargewond geraakt. De scooter is volledig verpulverd door het gevaarte.

Wat er precies gebeurd is, is onduidelijk. Vermoedelijk heeft de vrachtwagenchauffeur de scooter over het hoofd gezien. De truck reed vervolgens over de voet van het slachtoffer, met ernstig letsel als gevolg. Volgens een woordvoerder is het slachtoffer bij bewustzijn overgebracht naar het ziekenhuis.

Er was enig oponthoud voor het verkeer als gevolg van het ongeluk. De politie doet onderzoek.