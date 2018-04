Liegende 'klusjesmannen' repareren 'lekkage' voor slechts 1500 euro

Oplichters proberen met een truc bewoners in de Bellamybuurt 1500 euro afhandig te maken. Ze zeggen dat er lekkage is en dat er voor een drooginstallatie een flinke borgsom neergelegd moet worden, namelijk zo'n 1.500 euro.

Daarvoor waarschuwt wijkagent Harold van Dam. 'Mannen aan de deur die zeggen dat er lekkage in de woning is', twittert Van Dam. 'Om vervolgens een droger te willen plaatsen en daar €1500 borg voor willen! Trap er niet in maar bel 112!'

Politie kreeg wind van de oplichters na aangifte van een man. De babbelaars probeerden ook bij hem binnen te komen, maar hij vertrouwde het niet. Hij zei dat hij niet genoeg geld had. Dat was niet waar, volgens de oplichters. Na het wegwerken van de groep ging hij linea recta naar het bureau. De politie zegt nu vooral goed op te letten om meer signalen uit de buurt.