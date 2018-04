Ymere countert kritiek Van Aartsen: OM en politie zelf ook langzaam

Woningcorporatie Ymere kreeg gisteravond een draai om de oren van burgemeester Van Aartsen. Zij zouden vijf dagen gewacht hebben met aangifte doen nadat 22 panden in de Rudolf Dieselstraat werden gekraakt en de inzet van beveiligers werd ook niet gewaardeerd op de Stopera. Ymere reageert met een verklaring op de verwijten.

'Natuurlijk, men mag zelf beveiligers inhuren, maar ze mogen niet op straat patrouilleren. Dat kan echt niet. Dat is een politietaak', zei Van Aartsen gisteravond. 'Ymere doet ongetwijfeld ook goede dingen, in deze zaak is de handelswijze opmerkelijk te noemen.'

Beveiliging

Er zijn in totaal drie incidenten geweest waarbij personeel van Ymere en een externe partij zijn bedreigd en gehinderd. Toen een medewerker werd overlopen door krakers, besloot Ymere beveiligers in te huren. Hun opdracht was om personeel van Ymere te begeleiden bij hun werk.

'We betreuren dat mogelijk de indruk kan zijn gewekt dat ze de openbare ruimte aan het beveiligen waren', zegt Pettersson. 'Alle acties rondom dit dossier zijn besproken, gedeeld en afgestemd met het Openbaar Ministerie, de gemeente en politie.' De instructies zijn op de eerste dag nog meteen verduidelijkt aan de beveiligers.

Late aangifte

Ook de handelingssnelheid van Ymere was Van Aartsen een doorn in het oog, maar dat lag niet aan Ymere zelf. De eerste woning werd op 26 maart al gekraakt maar Ymere moest naar eigen zeggen wachten met het doen van aangifte. 'Dat kon na het maken van een afspraak op het politiebureau in Diemen op 29 maart. Een eerder tijdstip was niet mogelijk.'

Ook een latere 'late' aangifte is te verklaren door het feit dat er eerst een afspraak gemaakt moest worden. Ymere was naar eigen zeggen druk bezig met de verhuur nadat duidelijk werd dat de sloop van de woningen werd uitgesteld. 'Toen we hiermee bezig waren, zijn we overvallen door kraakacties', zegt regiomanager Chris Pettersson.

Dat het OM niet meteen alle nodige informatie in haar bezit had, lag aan het OM zelf. 'De vragen zijn in fases binnengekomen, ze zijn ook in hetzelfde ritme beantwoord.'

