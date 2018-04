Politiechef Ad Smit ontslagen: 'Lekte ook informatie'

De Amsterdamse politiecommissaris Ad Smit is vanmiddag ontslagen wegens zeer ernstig plichtsverzuim. Uit nieuw onderzoek zou blijken dat hij niet alleen jarenlang politiegeld verduisterde, maar ook informatie heeft gelekt.

Smit is het volgens De Telegraaf oneens met zijn ontslag. Hij vindt volgens de krant dat anderen onterecht buiten schot blijven. In februari werd al duidelijk dat hij jarenlang vrienden, familie en collega's zou hebben getrakteerd op kosten van de politie. Hij zou ook kaartjes van voetbalwedstrijden hebben betaald uit politiebudget.

Lees ook: Ad Smit: 'Ze proberen me kapot te maken'

Informatie gedeeld

Het interne integriteitsonderzoek is daarop fors uitgebreid. Daaruit zou blijken dat hij voor privédoeleinden informatie uit het politiesysteem heeft gedeeld met een ander. Ook zou hij zijn positie als chef in district Oost hebben misbruikt om een woning te regelen voor iemand die hij kende, maar met wie hij werd geacht geen contact te onderhouden.

Lees ook: 'Advocaat politiebaas Smit: wedstrijden Ajax op kosten politie was normaal'

Het Openbaar Ministerie verricht ook een strafrechtelijk onderzoek naar verduistering en valsheid in geschrifte. Of hij ook wordt vervolgd, is nog niet zeker. Volgens de krant richt het integriteitsonderzoek zich inmiddels ook op elf andere politiemensen, omdat zij gebruik maakten van de zaken die Smit aanbood.

Giltay

Het is de tweede keer in zeer korte tijd dat de Amsterdamse politie er slecht op staat. Eind vorig jaar kreeg ook Frank Giltay strafontslag, hij was oud-voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad. Ook Giltay gebruikte politiebudget voor uitjes.