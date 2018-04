Transportbedrijf vervoerde cocaïne: jarenlange gevangenisstraffen geëist

Het Openbaar Ministerie heeft vandaag in een groot onderzoek naar drugstransporten gevangenisstraffen tussen de 6 maanden tot 12 jaar geëist. Er stonden vijftien verdachten terecht.

De verdachten zijn mannen in leeftijd tussen 32 en 62 jaar uit Amsterdam, Leeuwarden, Rotterdam, Ridderkerk, Capelle aan den IJssel, Schiedam, Maassluis, Oud-Beijerland. Twee van hen hebben geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland.

Voor de drugstransporten werd een 'normaal' transportbedrijf uit de regio Rotterdam gebruikt. In 2,5 maand tijd hebben de verdachten, in wisselende samenstelling, volgens het Openbaar Ministerie zes cocaïnetransporten georganiseerd en uitgevoerd.

Onmisbaar

'Het criminele samenwerkingsverband maakte gebruik van de logistieke mogelijkheden die Nederland zo’n geliefd doorvoerland voor drugs maken, in- en exportkanalen naar veel landen over de hele wereld', meldt het OM. 'Met de know-how en het materieel van een legaal transportbedrijf, onder een transportvergunning, was dat bedrijf onmisbaar bij de grootschalige invoer van cocaïne.'

De verdachten hebben volgens het OM veel geld verdiend aan de transporten. 'Onderzoek heeft uitgewezen dat ze in het bezit zijn van grote geldbedragen, dure auto’s, huizen in het buitenland, dure horloges en andere luxe artikelen.'

Vrees voor represailles

Ondanks de grote hoeveelheden vervoerde cocaïne, lijkt er geen sprake zijn geweest van geweld tegen of door de verdachten. Volgens het OM was dat 'meer geluk dan wijsheid'. 'Dat beseffen verdachten ook. Enkele verdachten hebben zich grotendeels op hun zwijgrecht beroepen, omdat ze zelf aangeven bang te zijn voor represailles.'

Het gaat om strafeisen van 12, 10, 9, 6 (3x) en 4 jaar en 40, 24 (2x) en 6 maanden (3x). Volgens het Openbaar Ministerie moet er een 'stevig signaal' worden gegeven. 'Een signaal naar criminelen: als je je inlaat met dit soort zware georganiseerde criminaliteit, dan loop je de kans een substantieel deel van je leven tussen vier muren door te brengen.'