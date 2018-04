Ajacied Ziyech hint op vertrek: 'Om mezelf uit te dagen is het tijd om verder te kijken'

Bezongen, maar ook uitgefloten: Hakim Ziyech maakte het dit seizoen allemaal mee in de Arena. Hij zegt nu zelf open te staan voor een vertrek uit de Eredivisie.

'Ik vind dat ik er wel toe aan ben', antwoordt Ziyech op de vraag of hij de Nederlandse competitie moet verlaten. 'Om mezelf uit te dagen en mezelf verder te ontwikkelen is het misschien wel tijd om verder te kijken en een nieuwe uitdaging te zoeken', vertelt de nummer 10 van Ajax in een interview met Fox Sports.

Maar naar welke competitie hij gaat, dat weet Ziyech zelf ook nog niet. 'Dat zien we vanzelf wel.' De Marokkaans international speelt deze zomer eerst nog op het WK in Rusland en daarvoor nog voor Ajax in de ontknoping van de competitie in Nederland. 'Voor de rest kijk ik daarna wel.'

