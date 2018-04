Bewoners Slotermeer in tranen over 'moord op bomen'

De gemeente is vandaag begonnen met de kap van tientallen oude bomen in de Jan de Louterstraat in Slotermeer.

De bomenkap doet pijn bij bewoners van de wijk. 'Verschrikkelijk. Het is moord op de bomen', vertelt een van hen. 'Ik heb echt staan huilen erbij. Want je ziet dat de bomen zo mooi uitkomen en in een keer zijn ze weg.'

De gemeente kapt de bomen omdat de Jan de Louterstraat opnieuw wordt ingericht. 'We hebben van de gemeente wel gehoord dat er verandering komt. Maar dat ze alle bomen weghalen vind ik echt vreselijk.'

Een andere bewoner noemt het 'droevig'. 'Ik woon 46 jaar in deze buurt en ik heb de bomen natuurlijk zien groeien. Ik snap dat er een bestemmingsplan is en dat er een herinrichting moet plaatsvinden, maar dit is erg rigoureus.'

De gemeente laat weten dat er voor elke boom die uit de grond wordt getrokken een nieuw exemplaar terugkomt.