Politie valt café aan Witte de Withstraat binnen

Foto: Foto via AT5-whatsapp (0651190938)

De politie is op dit moment bezig met een grote controle in een café aan de Witte de Withstraat in West.

Het café, wat vlakbij de Jan Evertsenstraat ligt, werd volgens omstanders rond 15.30 uur binnengevallen. Agenten hebben de voorkant van de zaak afgeschermd met grote blauwe schermen.

Volgens een politiewoordvoerder gaat het om een geplande actie. Dit soort controles vinden vaker plaats bij horecazaken in de stad. De 'resultaten' van de controle worden waarschijnlijk vanavond bekend.