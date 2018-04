Geblesseerde Carel Eiting nog een vraagteken voor wedstrijd tegen PSV

Wordt het de kampioenswedstrijd van PSV of weet Ajax de spanning in de Eredivisie nog enigszins terug te brengen? Volgens Ajacied Carel Eiting is er op die vraag maar een antwoord mogelijk: 'We gaan hem winnen, hopelijk'.

De laatste wedstrijden mocht Eiting met een aantal invalbeurten proeven aan het echte werk bij het eerste. Maar of hij er zondag bij zal zijn, dat is nog de vraag. 'Ik heb wat last van mijn knie, dus we gaan gewoon even kijken en overleggen wat verstandig is.' Zelf hoopt hij er zondag bij te zijn. 'Maar als ik niet fit ben, dan moeten we ook gewoon verstandig zijn.'

'Iedereen heeft er wel zin in. Het is een mooie wedstrijd om te laten zien wat we kunnen. Maar de sfeer was de afgelopen dagen natuurlijk wel wat minder goed.' Ajax had gehoopt om afgelopen week wat punten in te lopen op PSV, maar de Eindhovenaren kwamen goed weg bij AZ. 'Nu is gewoon de focus op zondag om daar een goed resultaat neer te zetten.'