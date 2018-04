Andere Tijden blikt terug op 'Marokkaanse Opstand'

Vechtpartijen, brandstichting en jongeren die met stenen gooien naar de politie. Twintig jaar geleden was het August Allebeplein het decor van de zogenoemde Marokkaanse Opstand.

Het televisieprogramma Andere Tijden blikt terug op de maandenlange strijd tussen jongeren en de politie, die in april 1998 uiteindelijk totaal uit de hand liep. Op een rotonde blokkeerde een groep vaders de weg. Toen agenten hen weghaalden, werden ze bekogeld met stenen.

Volgens oud-politica Fatima Elatik, betrokken vanaf het eerste moment, was vooral de uitzichtloosheid voor de jongeren de reden voor de onrust en had de politie geen idee hoe om te gaan met de overlast. 'Je moet investeren in de relaties vooraf. Als de pleuris uitbreekt ben je eigenlijk al te laat.'

Na de rellen kwam er een buurtcentrum, een project met buurtvaders en werd er meer met de jongeren gepraat. 'Ik denk dat het uiteindelijk best goed is geweest dat het mis is gegaan', vertelt regisseur Martijn Blekendaal. 'Want het fascinerende is dat er daarna opeens van alles verandert.'

De uitzending van Andere Tijden is zaterdagavond te zien om 21.20 uur op NPO2.