11-jarige 'boefjes' gooien ruiten in van basisschool in Overtoomse Veld

Bij een basisschool in de Jacob Geelstraat in Nieuw-West zijn gisteravond ramen ingegooid door een stel 11-jarige kinderen. Agenten konden de kinderen grijpen, nadat een buurtbewoner melding had gedaan van vandalisme.

'Er werd door de melder een goed signalement doorgegeven waardoor we na een kleine achtervolging de, in dit geval 'boefjes', in de kraag konden vatten', schrijft de politie op Facebook.

Agenten hebben de 11-jarige vandalen een reprimande gegeven waar hun ouders bij waren. Zij zullen zelf een excuus naar de school sturen en het herstel van de schade verder afhandelen.