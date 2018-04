Cafébezoekers twee uur vastgehouden tijdens inval: 'We mochten niet naar het toilet'

De politie-inval in Café One Four Nine aan de Witte de Withstraat is gedaan vanwege het vermoeden van illegaal gokken. Dat vertelt een bezoeker aan AT5.

'Er kwamen twintig tot dertig agenten binnen', vertelt de man, die tijdens de inval binnen was. 'Ze zeiden, handen omhoog. We hebben onze handen omhoog gedaan. We moesten een uur wachten totdat ze onderzoek gingen doen. Toen mochten we niet praten, geen contact opnemen en geen kaart spelen. De hele actie duurde vanaf ietsje over drie tot vijf uur. Zo lang is niet normaal.'

Een omstander vond de actie ook te lang duren. 'Ik woon al dertig jaar hier. Ik ken dit koffiehuis, het bestaat al vijftien jaar. Er komen allemaal oude mensen. Het koffiehuis is nooit in aanraking gekomen met de politie. Oke, ze kunnen voor ID-controle komen of voor de veiligheid. Maar niet op deze manier. Ze zeggen dat ze vriendelijk doen. Maar het is niet vriendelijk zo.'

Na twee uur naar wc

De agenten zouden de bezoekers hebben gevraagd of er illegaal gegokt werd. 'Ik zei, ik weet het niet', vertelt de bezoeker. 'Persoonlijk gok ik niet. Ik weet niet of het gebeurt. Ik ben zelf 73 en moest dus twee uur wachten tot ik naar de wc mocht. Na twee uur ben ik naar de wc gegaan, het was heerlijk.'

De politie kan vanavond waarschijnlijk meer over de actie vertellen.