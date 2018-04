24-uursopvang voor asielzoekers? 'Het zijn grote bedragen, maar als je die keuze wilt maken, dan kan dat'

GroenLinks-leider Rutger Groot Wassink is bereid het benodigde geld op tafel te leggen om 24-uursopvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers mogelijk te maken.

'Natuurlijk zijn het grote bedragen, maar als je die keuze wilt maken, dan kan dat. Ik zie allerlei mogelijkheden om opvang voor deze groep te betalen', zegt hij in het AT5-programma Park Politiek.

'Perspectief geven'

Door alle commotie rond de kraakactie van We Are Here in de Watergraafsmeer, is de vraag actueel wat er nu moet gebeuren met de groep uitgeprocedeerde asielzoekers die van kraakpand naar kraakpand trekt. GroenLinks is ervan overtuigd dat 24-uursopvang voor deze groep een uitkomst kan bieden.

Groot Wassink: 'Ik denk dat je mensen perspectief geeft door hen het basale te geven, en met hen samen te werken om te kijken welk perspectief er is.' Maar daar is Marianne Poot van de VVD het niet mee eens: 'Wat u doet is, in mijn opinie, mensen continu valse hoop geven. Want die verblijfsvergunning komt er niet.'

Aanzuigende werking

In Groningen en Utrecht bestaan al dergelijke 24-uursvoorzieningen. Wijlen burgemeester Van der Laan verzette zich altijd tegen een 24-uursopvang omdat hij een aanzuigende werking vreesde. Maar daar is Groot Wassink niet bang voor: 'De aanzuigende werking is in Utrecht en Groningen niet zo groot. De suggestie dat op het moment dat wij in Amsterdam een 24-uursopvang zouden openen, dat er dan heel veel mensen komen, ik geloof dat niet.'

Maar volgens Marianne Poot is het een schijnoplossing. 'Als je kijkt naar Utrecht en Groningen in hoeverre daar mensen werken aan hun terugkeer, dan zie je uit cijfers dat daar helemaal niet wordt gewerkt aan terugkeer.'

'Achttien jaar op de wachtlijst'

GroenLinks is op dit moment aan het onderhandelen met D66, PvdA en SP om tot een nieuw stadsbestuur te komen. De kans dat die nieuwe coalitie 24-uursopvang mogelijk gaat maken lijkt groot. Groot Wassink: 'Als u naar de verkiezingsprogramma's kijkt, zit er een grote overlap tussen wat D66 heeft opgeschreven en wat wij hebben opgeschreven. Dus ik hoop ook zeer dat die structurele oplossing er komt.'

Bang dat het te duur gaat worden is hij niet: 'Laat ik in dat geval VVD-wethouder Eric van der Burg aanhalen: in deze stad is geld het probleem niet. Dit is een kwestie van politieke keuzes. Natuurlijk zijn het grote bedragen, maar als je die keuze wilt maken, dan kan dat. Ik zie allerlei mogelijkheden om opvang voor deze groep te betalen.'

De VVD wil die keuze niet maken. 'Ik wil en kan het niet uitleggen aan een Amsterdammer die achttien jaar op de wachtlijst staat, dat deze mensen al zes jaar lang gratis in Amsterdam wonen. Ik begrijp dat gewoon niet.'

Kijk hier het hele debat bij Park Politiek.