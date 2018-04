Voetganger gewond na aanrijding met scooter op Ceintuurbaan

Een voetganger is vanavond gewond geraakt na een ongeluk op de Ceintuurbaan.

Het slachtoffer kwam ter hoogte van de Ferdinand Bolstraat in botsing met een scooterrijder. Twee ambulances en een mobiel medisch traumateam werden opgeroepen. De voetganger is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.

Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. De politie doet daar onderzoek naar.