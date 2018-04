Een restaurant zónder aardgas, wat doet dat met ons eten? En is het te betalen? 'Er is een subsidieregeling nodig'

Geen aardgas meer in restaurants, café's en bars. Als het aan de gemeente ligt is dit realiteit in 2050. Maar kan dít wel? Koninklijke Horeca Nederland wil een subsidieregeling.

Als het aan de gemeente ligt kookt in 2050 geen Amsterdammer meer op gas om de uitstoot van CO2 flink te verminderen. Dit heeft ook grote gevolgen voor alle restaurants, café’s en bars in de stad. Al die zaken moeten namelijk op een andere manier koken. Maar is een biefstukje ook lekker te bakken op een inductieplaat? En zijn al die noodzakelijke aanpassingen wel te betalen?

Lees ook: Stad haalt milieudoelen niet: gehoopte ontwikkelingen blijven achter



Duur en gebrek aan training

Ondernemer Pim Evers ziet het somber in. Hij heeft twaalf horecazaken in de stad, waaronder Cannibale Royale, Hannekes Boom en de Vergulden Eenhoorn. Volgens hem is het veel te prijzig voor ondernemers om van het gas af te stappen. Alleen al om het feit dat de gasvrije keukens enorm duur zijn. Daarnaast moeten koks volgens hem worden opgeleid om te leren koken op een inductiekookplaat.



'Regeling is nodig'

Ook Koninklijke Horeca Nederland voorziet problemen. Vooral financieel. Veel restaurants zitten op dit moment op een 'gewone huisaansluiting' voor hun elektriciteit. Willen zij overstappen, dan moet er in de meeste gevallen een nieuwe 'professionele' aansluiting komen. Kleine ondernemers kunnen dit niet betalen. Zij vinden dat er een subsidieregeling moet komen.



Juist wél enthousiast

Toch zijn er ook ondernemers, vaak in het hogere segment, die wél geloven in aardgasvrije keukens. Neem bijvoorbeeld de keuken van Meesterkok Ron Blaauw. In twee van zijn zaken in de stad koken ze al zonder aardgas. Souschef Jeroen Oosterveen is erg enthousiast: 'Het kost even wat aangebrande sauzen, maar eenmaal gewend kook je sneller.'



Zo moet de keuken van de toekomst er dus uit gaan zien. Van de 4.474 horecabedrijven in Amsterdam, zijn er nog weinig die elektrisch koken. Exacte cijfers zijn er echter niet, omdat het project nog in kinderschoenen staat.



In het kort: De voor- en nadelen van elektrisch koken.



Stad op de schop

Netbeheerder Liander moet helpen om alle horeca gasvrij te krijgen, maar daar zijn grote inspanningen voor nodig. 'Een groot deel van de stad moet op de schop.'



Die overgang van gas naar stroom wacht alle huizen in Amsterdam. En wel vóór 2050. Dat betekent dat ook jij over moet. Hier lees je meer over dit onderwerp.