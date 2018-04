Leerlingen geven straatconcert voor deur van ernstig zieke jazz-leraar in De Pijp

Zo'n veertig muzikanten en vele vrienden en bekenden hebben vanmiddag een afscheidsconcert gegeven aan de ernstig zieke Amsterdamse jazz-muzikant Peter Guidi. Voor de deur van zijn huis in De Pijp werd de docent van onder andere de Muziekschool Amsterdam getrakteerd op bigband-muziek.

Guidi die geboren werd in Schotland, woont al vele jaren in Amsterdam en is zeer bekend binnen de jazz-wereld. Zo stond hij onder andere op North Sea Jazz en speelde hij in diverse bigbands. Een aantal jaar geleden werd hij geridderd voor zijn verdienste voor de muziek.

Volgens een van de aanwezigen vanmiddag heeft Guidi niet lang meer te leven. 'Hij heeft mijn zoon tien jaar lang muziek bijgebracht', vertelt hij. Op foto's is te zien hoe Guidi vanuit het venster van zijn woning het concert bekeek en beluisterde.