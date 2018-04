Auto slaat over de kop voor Coentunnel

Een automobilist is rond 21.00 uur over de kop geslagen op de A10-West richting Noord.

Dat gebeurde voor de Coentunnel. Hoe het ongeluk kon gebeuren en of de bestuurder gewond is geraakt is niet duidelijk. Wel is er een ambulance opgeroepen.

Zowel op de A10 als op de A5 is file ontstaan. Rijkswaterstaat heeft drie rijstroken afgesloten. Meerdere automobilisten hebben die rode kruizen genegeerd, een aantal van hen heeft een boete gekregen.

Voor de Coentunnel Oostbuis 2 is een voertuig over de kop geslagen.

Hierdoor zijn er drie rijstroken afgkruist in verband met de hulpverlening. Helaas alweer meerdere PV’s moeten schrijven voor het negeren van de rode ❌❌❌ pic.twitter.com/dEFsljlYUS — Team Hoofdwegen (@POL_Hoofdwegen) April 13, 2018

Er ging een auto over de kop bij de Coentunnel in de binnenring A10. Verkeer vanaf de A10, maar ook vanaf de A5 heeft hierdoor vertraging. Vanaf de A5 ga je door de wisselbuis. pic.twitter.com/xr9JNhaesM — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) April 13, 2018