Jong Ajax blijft in titelrace na krappe winst op Emmen

Het was met de hakken over de sloot vanavond voor Jong Ajax. Op De Toekomst zagen toeschouwers een goede eerste helft van de Ajacieden nog bijna dramatisch eindigen in de tweede. Het werd 3-2 tegen FC Emmen en daarmee blijft Jong Ajax hoop houden op de titel.

Vrijwel direct bij het begin van de wedstrijd kwam de ploeg van Michael Reiziger al op 1-0 te staan. Na een onderschepping wist de makkelijk scorende Kaj Sierhuis de bal binnen te werken. Che Nunnely zorgde daarna voor de 2-0. Aan die goal ging een knappe dribbel van Dennis Johnsen vooraf. Binnen het half uur werd het ook nog 3-0 door een tweede goal van Sierhuis.

Vooral tegenhouden

In de tweede helft was Ajax geen schim meer van de ploeg die het was in de eerste helft. Emmen daarentegen besloot de wedstrijd in handen te nemen. Dat resulteerde in de 3-1 en 3-2 van Alexander Bannink, de eerste uit een vrije trap, de tweede een kopbal. In het restant van de wedstrijd was het vooral tegenhouden voor Jong Ajax en dat lukte.

De twee opponenten voor het kampioenschap in de Jupiler League, Fortuna Sittard en NEC, wisten vanavond ook te winnen. Jong Ajax blijft daarmee steken op twee punten achter koploper Fortuna, maar het team heeft wel een wedstrijd minder gespeeld. Aanstaande maandag is de rematch tussen Jong Ajax en NEC, bij winst wordt Jong Ajax de nieuwe koploper met nog maar één wedstrijd te spelen.

