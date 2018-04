Student HvA stapt op uit woede over 'weer een witte rector'

Student Achraf El Johari (21) is uit de centrale medezeggenschapsraad gestapt van de Hogeschool van Amsterdam. Hij is boos omdat de nieuwe rector 'weer een witte man uit de babyboomgeneratie' is.

Dat schrijft Het Parool vandaag. Per 1 juli is Geleyn Meijer de nieuwe rector van de HvA. Student rechten El Johari vindt dat de raad van toezicht verder had moeten kijken dan 'hun eigen witte visvijver', zegt hij in de krant.

'Amsterdam is een biculturele stad, en de HvA is ook een biculturele school. Maar het bestuur is niet representatief. Zo geef je mensen met een andere achtergrond het signaal dat dit soort functies niet voor hen is weggelegd', zegt El Johari, die bij de gemeenteraadsverkiezingen kandidaat voor DENK was.

Volgens El Johari beperkt het gebrek aan diversiteit zich niet tot culturele achtergrond. 'Neem het nieuwe Wibauthuis. Dat is niet heel geschikt voor mensen met een functiebeperking. De balies zijn bijvoorbeeld te hoog.' Donderdag stapt hij op, aldus de student die veel positieve reacties zegt te krijgen over zijn beslissing.