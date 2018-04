Ontslagen Ad Smit in tegenaanval: 'Meer verduistering bij politie en justitie'

Met oneervol ontslag is de Amsterdamse politiechef Ad Smit gisteren de laan uitgestuurd. Maar dat ontslag accepteert hij niet zomaar. Smit gaat in hoger beroep én beschuldigt acht anderen van 'verduistering in dienstbetrekking'.

Smit lag al enige tijd onder vuur omdat hij met geld van de politie zijn familie en vrienden trakteerde. Bijvoorbeeld door ze mee te nemen naar Ajax. Daarnaast zou hij vertrouwelijke informatie hebben gedeeld met derden. Gisteren werd hij daarom ontslagen.

In De Telegraaf geeft Smit toe dat hij 'onhandig' is geweest. Hij beschuldigt tegelijkertijd acht andere 'hoge politie- en justitiecollega's die ook meeprofiteerden'. Het gaat om officieren van justitie en belangrijke politiebazen.

Volgens de krant heeft de leiding van de nationale politie het onderzoek naar mogelijke misdragingen 'fors uitgebreid'.