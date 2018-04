Bestuurder laat auto achter na ongeluk in Noord

De politie heeft vanmorgen een auto aangetroffen bij een toerit naar de A10 in Noord. De schade is groot, maar de bestuurder is nergens te vinden.

De auto ligt op zijn zijkant in het Noorderpark en lijkt vannacht flink uit de bocht te zijn gevlogen. Verschillende ruiten zijn gesneuveld, is te zien op een foto.

De plek van het ongeluk was verlaten. Waarschijnlijk had de bestuurder zijn of haar redenen om niet aangetroffen te willen worden door de hulpdiensten. De politie vermoedt dat de bestuurder onder invloed van alcohol was en te snel reed.

Op dit moment doet de politie 'druk' onderzoek naar het ongeval.

