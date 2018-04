Jong Ajax kijkt strijdlustig uit naar NEC: 'Laten zien dat we de verdiende kampioen zijn'

Zowel de trainer als spelers van Jong Ajax zijn het nog altijd niet eens met de beslissing van de KNVB dat de gewonnen 'topper' tegen NEC opnieuw gespeeld moet worden. Maar dat lijkt ze ook te motiveren om opnieuw te winnen.

Hoewel Jong Ajax vorige week met 2-0 won van NEC, moet het duel overnieuw gespeeld worden. Dat komt door een blunder van de KNVB. Ajax ging niet in bezwaar tegen de beslissing, maar dat betekent niet dat de spelers van Jong Ajax het ermee eens zijn.

'We moeten die wedstrijd sowieso spelen. En wij zijn er gebrand op om die wedstrijd te winnen', zegt ook trainer Michael Reiziger na afloop van het moeizaam gewonnen duel met FC Emmen.

'Mee eens of niet, ik kan het begrijpen van NEC dat zij natuurlijk in protest gaan. De KNVB is in een lastig parket gekomen. En de oplossing is dit. Dan gaan wij gewoon fris de wedstrijd in met het nodige gevoel van onrecht.' Volgens Reiziger kunnen zijn spelers op het veld laten zien wat zij van het besluit van de KNVB vinden.

Ook Kaj Sierhuis zit de beslissing van de KNVB nog dwars. 'Nee, dat vind ik niet terecht. Omdat de fout niet bij ons ligt. Wij hebben keurig gehandeld, de KNVB heeft fout gehandeld. Kennelijk staat in de voorschriften dat NEC dan het recht heeft om de wedstrijd over te spelen, ik vind dat niet heel eerlijk.'

'Wij willen gewoon laten zien dat het geen incident was. Wij willen er vol op klappen en laten zien aan NEC dat wij de betere ploeg zijn. En dan ook de verdiende kampioen zullen zijn. (...) Wij willen hen op alle fronten aftroeven. Zo simpel is het. Daar zijn we ook Ajax voor.'

