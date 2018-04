Zelfs VVD'ers snappen uitkomst integriteitsonderzoek naar Van Haga niet

Vastgoedondernemer Wybren van Haga mag aanblijven als Tweede Kamerlid voor de VVD, ook al gaf hij zelf toe dat hij Amsterdamse woonregels overtrad. Dat levert ook kritiek binnen zijn eigen partij op.

De integriteitscommissie van de VVD oordeelde na alle ophef dat Van Haga 'geen overtredingen' heeft gemaakt. Terwijl hij die wel zelf toegaf na onderzoek van Het Parool. Hij verhuurde woningen aan meer mensen dan was toegestaan zonder dat hij daar de juiste vergunningen voor had.

'Ik verbaas me over het eindoordeel. Er lijkt sprake te zijn geweest van een overduidelijke overtreding. Dat kan ik niet rijmen met de slotconclusie van de commissie', zegt Bert Homan in het AD.

Homan leidt partijgenoten op, ook als het gaat om integriteit. 'Ik snap daarom gewoon niet hoe de commissie van A tot B komt', zegt hij. Volgens Homan heeft de beslissing van de integriteitscommissie 'alle schijn van een politieke afweging'. Als Van Haga namelijk zou moeten opstappen en niet zijn Kamerzetel opgeeft, verliest het kabinet zijn meerderheid. 'Dat lijkt wel een nadrukkelijke rol te hebben gespeeld.'

In Het Parool klinkt vandaag nog meer kritiek. 'Dit is politiek opportunisme', zegt professor Hans van den Heuvel die veel integriteitsonderzoek naar politici deed. 'Deze beslissing is niet te begrijpen. Dit zijn kennelijk de VVD-mores die hier gehanteerd worden.' Ook de JOVD, het jongerenorgaan van de VVD, is kritisch.