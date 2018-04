André Hazes ziet overleden vader in foto verschijnen

Hij kan het zelf ook niet geloven, maar André Hazes Junior heeft zijn overleden vader gespot in een foto die gisteren genomen is.

Het begon toen André een foto op Instagram plaatste van zijn zoontje dat ook André heet. 'Mini me', was het oorspronkelijke bijschrift van de foto waarop de peuter achter het stuur van een auto staat. Maar toen gebeurde er iets vreemds.

André kreeg een bericht dat zijn overleden vader te zien is op de foto, als schim op de achterbank. Hij bestudeerde de foto nog eens en zag het toen ook.

Apart

'Al ben ik altijd sceptisch over dit soort dingen, maar... Ik kreeg een berichtje over dat mijn vader op deze foto zou staan. Ik zal wel moe en gek zijn, maar ik zie "hem" ook... wat apart...', schrijft André bij een bewerking van de foto.

Meer volgers van André kunnen nu de overleden zanger ontdekken in de foto, hoewel sommigen het ondanks een groene markering nog steeds niet zien.