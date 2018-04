Ajax Vrouwen naar halve finale van de KNVB Beker

De vrouwen van Ajax zijn nog volop in de race om dit seizoen weer een prijs te pakken. Gisteravond versloeg de ploeg ADO Den Haag in de kwartfinale van de KNVB Beker.

Uit in Den Haag werd het 0-2 voor Ajax, dat dit seizoen nog niet eerder wist te winnen van ADO. De doelpunten kwamen van Desiree van Lunteren en Inessa Kaagman.

Opvallend is dat Ajax dit seizoen nog geen enkel tegendoelpunt moest incasseren in de KNVB Beker. Het is nog niet duidelijk tegen wie de ploeg de halve finale speelt.

Ook in de Eredivisie doen de dames nog mee voor de landstitel, die vorig jaar werd gewonnen door Ajax. Het is wel spannend, want op dit moment gaat FC Twente nog aan de leiding.