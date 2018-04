Kinderen krijgen traumabeertje na flinke aanrijding

Bij een aanrijding in de Waterlandpleinbuurt in Noord is vanochtend een inzittende van een auto gewond geraakt. Ook zaten er kinderen in een van de auto's die bij het ongeval betrokken waren.

Vlak voor elf uur botsten de auto's tegen elkaar op het kruispunt van de Beemsterstraat en IJdoornlaan. Volgens getuigen zaten er drie kinderen in een van de auto's.

Zij kwamen met de schrik vrij, maar moeten uit voorzorg toch mee naar het ziekenhuis. Van toegesnelde ambulancemedewerkers kregen de kinderen traumabeertjes. Deze knuffels zijn er om kinderen gerust te stellen als zij een heftig ongeluk hebben meegemaakt.

Een volwassene die betrokken was bij het ongeluk moet waarschijnlijk ook naar het ziekenhuis.