'De nieuwe Piqué? Ik ben gewoon Perr Schuurs'

Perr Schuurs is pas 18 jaar, maar nu al de drijvende kracht van Fortuna Sittard dat volop meedoet voor de titel in de Jupiler League. Vanaf komende zomer speelt hij bij Ajax. AT5 zocht de topper van de toekomst op in Limburg.

De fans van Fortuna Sittard kunnen Schuurs enorm aanbevelend. De verdediger heeft een geweldige trap en pikt zo regelmatig een doelpuntje mee. Volgens clubicoon Willy Dullens (73), die vroeger samen met Johan Cruijff in Oranje speelde, is Schuurs in potentie de nieuwe Gerard Piqué.

Lees ook: Ajax koopt Perr Schuurs van Fortuna Sittard

Dullens kent het talent goed, want in het verleden gingen ze met z'n tweeën in het bos samen trainen. 'De leerschool moet van Ajax komen', denkt Dullens. Hij schat in dat de komende twee jaar cruciaal zijn voor de ontwikkeling van Schuurs.

Gewoon Perr Schuurs

Schuurs zelf hoort het allemaal lachend aan. Hij weet dat zijn leermeester hem als de nieuwe Piqué tipt. 'Maar ik ben gewoon Perr Schuurs en ik zie wel waar uiteindelijk het schip strandt.'

Hij is zijn appartement in stadsdeel Zuid al aan het inrichten. Hoewel de fans in Sittard hopen dat hij nog een jaartje op huurbasis in Limburg blijft, denkt Schuurs aan het eerste van Ajax. 'Ik sluit wel aan bij het eerste met de voorbereiding en uiteindelijk zien we wel aan het begin van het seizoen hoe dat staat. En ik hoop natuurlijk gewoon dat ik bij Ajax 1 ga spelen en hopelijk gaat dat gebeuren.'