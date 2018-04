Oudere dame blokkeert vluchtende dekbedovertrekkendief

Het televisieprogramma De Meldkamer heeft gisteravond bijzondere beelden uitgezonden waarop te zien is dat een dekbedovertrekkendief tegen de lamp loopt.

Het SBS 6-programma volgde camera-observant Erwin die tijdens een koopavond nauwlettend het Buikslotermeerplein in de gaten houdt. Dat is namelijk een populair moment voor criminelen om toe te slaan. Al snel heeft hij een man op het oog die maar liefst drie keer dekbedovertrekken steelt.

Samen met centralist Janny zorgt hij ervoor dat de politie snel ter plaatse is. Maar als de agenten arriveren, zit de dief op zijn fiets en is hij agent Guido maar nét te snel af. De agenten rennen achter hem aan, maar de dief lijk te ontkomen. Totdat er een oudere mevrouw ziet wat er aan de hand is. Ze twijfelt geen moment en gaat pal in de vluchtweg van de fietsende dief staan. Als die probeert uit te wijken, maar valt hij van zijn fiets.

Op de website van De Meldkamer zijn de spectaculaire beelden terug te zien. De heldhaftige actie van de oudere dame is vanaf minuut 3.45 te zien.