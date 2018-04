Predikant haalt uit naar cokesnuivende advocaten op de Zuidas

Niet alleen de leveranciers, maar ook de gebruikers van cocaïne zijn verantwoordelijk voor het brute onderwereldgeweld in binnen- en buitenland. Deze stelling werd afgelopen week meermaals opgeworpen. Ruben van Zwieten, predikant op de Zuidas, maakt zich er ook druk om.

Rond zijn ontmoetingscentrum De Nieuwe Poort in het zakendistrict ziet Van Zwieten regelmatig dubieuze pakketjes afgeleverd worden. Drugsdealers, weet hij. 'De hele Zuidas weet dat dit geen bezorger van DHL of een late pizza is. Maar in die toren zit er echt niemand zich druk te maken over waar dit pakketje vandaan komt', zegt de predikant in Het Parool.

Volgens Van Zwieten zijn met name de advocatenkantoren grote afnemers van de drugskoeriers. 'Dit is de wereld van corporate finance, fusies en overnames. Mensen die de mazen van de wet opzoeken voor hun cliënt, met één paradigma: winnen, winnen, winnen.' Hij vindt dat de advocaten hun morele verantwoordelijkheid moeten nemen, maar dat zijn de zondaars niet met de predikant eens. 'Moet toch kunnen, zeggen ze dan. En sterker: het geeft ze een kick. Kijk ons eens hard voor deze deal gaan.'

Van Zwieten spreekt van 'de verrotte elite'. 'Als ik dan zeg dat zij qua jaarsalaris behoren tot de maatschappelijke elite, en vraag wat ze daaraan bijdragen, dan blijft het stil. De verbeelding om hierover na te denken ontbreekt totaal', vertelt de predikant. Ze nemen ook niet de tijd om er over na te denken. 'Als ze vrij zijn, gaan ze skiën, al dan niet met een helikopter. Work hard, play hard - en cokegebruik hoort daar duidelijk bij.'