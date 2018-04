Oud-minister Hennis wil geen burgemeester van Amsterdam worden

Jeanine Hennis, oud-minister van Defensie, ziet een burgemeesterschap in Amsterdam niet zitten. Hennis zegt er wel serieus over nagedacht te hebben, maar een verbondenheid van zes jaar vind ze te groot. 'Ik heb besloten daarom niet te solliciteren.'

Hennis zegt dat in een interview tegen De Telegraaf. Amsterdam is Hennis niet vreemd, tussen 2000 en 2004 was de VVD'er politiek assistent van oud-wethouder Van der Horst. 'Als er een stad is waar ik het zou willen, zou het Amsterdam zijn. Het is de stad waar ik politiek ben opgegroeid', zegt ze tegen de krant.

Volgens Hennis werd haar naam steeds vaker genoemd omtrent een mogelijke burgermeesterschap en besloot ze daarom op de speculaties te reageren.

Mogelijk burgemeesterschap

De naam van Hennis valt dus af, wel blijven de geruchten rondom Femke Halsema rondzingen. Zij vertelde eerder deze maand te piekeren over een mogelijk burgemeesterschap. In het AT5-programma De Stelling van Amsterdam was het mogelijke burgemeesterschap van Halsema onderwerp van discussie. Die aflevering kun je hier terugkijken.

Eerder liet ook NS-topman en oud-politicus Roger van Boxtel (D66) weten geen interesse te hebben voor de hoogste functie van de stad.