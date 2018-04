Eiting niet mee naar Eindhoven, Veltman terug in selectie Ajax

Het wordt erop of eronder voor Ajax morgen in de uitwedstrijd tegen PSV. Verliest Ajax, dan is PSV kampioen. Wint Ajax, dan keert de spanning in de Eredivisie weer een klein beetje terug. Ajax-trainer Ten Hag kan in ieder geval beschikken over een vrijwel geheel fitte selectie.

Met de nadruk op 'vrijwel', want Carel Eiting heeft toch te veel last van zijn knie. In een interview met AT5 liet de middenvelder gisteren weten dat zijn afreizen naar Eindhoven nog gehuld was in vraagtekens. Ajax heeft nu besloten om Eiting thuis te laten voor het cruciale duel.

Gele kaarten

Eric ten Hag kan daarentegen wel weer beschikken over vaste waarde Joël Veltman. De verdediger moest een schorsing uitzitten nadat hij in het duel tegen FC Groningen twee gele kaarten pakte.

De andere achttien namen die morgen in de bus naar Eindhoven zitten zijn de volgende: Andre Onana, Kostas Lamprou, Matthijs de Ligt, Max Wöber, Luis Orejuela, Nico Tagliafico, Rasmus Kristensen, Mitchel Bakker, Donny van de Beek, Hakim Ziyech, Lasse Schöne, Siem de Jong, David Neres, Klaas Jan Huntelaar, Mateo Cassierra, Kasper Dolberg, Justin Kluivert en Noussair Mazraoui.

De wedstrijd in het Philips Stadion begint morgen om 16.45 uur.