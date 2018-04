Westerkerk niet blij met 'zelfmoordmachine' op Uitvaartbeurs

Een machine rechtstreeks uit een 3D-printer die euthanasie in de toekomst makkelijker moet maken. De Australiër Philip Nitschke, die al twintig jaar strijdt voor de versoepeling van de regels rond euthanasie, bedacht het apparaat en stond er vandaag mee op de Uitvaartbeurs in de Westerkerk.

Bezoekers van de beurs konden vandaag een model bekijken, de echte 'zelfmoordmachine' genaamd Sarco is namelijk nog niet in productie. Met een virtual reality bril op, konden bezoekers van de beurs vandaag wel ervaren hoe het zou zijn om te sterven in de machine, mocht het apparaat ooit gemaakt worden. Euthanasie in de luchtdichte capsule vindt plaats door middel van het toedienen van stikstof, wat zou leiden tot een vredige dood.

Een aantal bezoekers van de beurs was wel te spreken over de Sarco. 'Het lijkt mij een heel mooi idee om het zo te doen', zegt een vrouw. Een ander ziet het in de toekomst ook wel zitten. 'Het zou wel kunnen.'

Niet blij

Maar niet iedereen was even enthousiast. Kritiek is er van locatie van de Uitvaartbeurs: de Westerkerk. Zij waren er niet blij mee dat het apparaat juist daar stond. Het kerkbestuur vindt het belangrijk dat er een gesprek is met mensen die denken aan zelfdoding. 'Dat gesprek moet op een zorgvuldige manier gebeuren en dan kunnen wij ook pastorale zorg bieden', zegt Jeroen Kramer van het kerkbestuur tegen AT5.

Dit jaar voor het eerst

Hoewel de machine nog in ontwikkeling is, hoopt uitvinder Nitschke wel dat het apparaat nog dit jaar voor het eerst gebruikt gaat worden. Het liefst in Zwitserland, omdat daar de regels rondom zelfdoding soepeler zijn dan bijvoorbeeld hier in Nederland. Mocht hij ooit zelf een beroep willen doen op euthanasie dan hoopt hij dat te kunnen doen in zijn eigen machine. 'Ik vind het een fijn idee dat je het kan neerzetten op de plek waar je wilt sterven.'

Denk jij aan zelfmoord of wil je meer informatie? Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl.