De geest van Gerard Reve dwaalt weer even rond in Betondorp

Hij groeide er op en schreef er een boek over. Twaalf jaar na zijn dood is Gerard Reve weer terug in Betondorp, al is het maar voor een weekje. Aan de rand van de wijk, ingeklemd door de A10, staat een grote tent waar deze week het toneelstuk Circus Reve wordt opgevoerd.

De komedie is niet alleen een herinnering aan een van de grootste Nederlandse schrijvers ooit, maar het is ook een poging om zijn verhalen en gedichten weer aan de man te brengen. 'Het was echt een hele bijzondere man die, zeker voor zijn tijd, lekker recalcitrant was en tegen dingen aan wilde schoppen', vertelt acteur Sebastiaan Frowijn die de rol van Reve op zich genomen heeft. 'Zodat mensen wat losser zouden worden of wat vrijer zouden denken en wat meer zichzelf zouden zijn.'

'Ik moet die man lezen'

In het theaterstuk Circus Reve komen twee jongens de geest van de schrijver tegen in Betondorp. 'Die gaan op avontuur door de hele geschiedenis en het hele leven van die grote schrijver', vertelt acteur en initiatiefnemer Lilou Dekker. Ze zou graag zien dat het werk van Reve herontdekt wordt door een jonge generatie. 'Het zou fantastisch zijn dat als mijn vrienden in de zaal zitten en dat die dit zien en denken: "Goh daar zit wel wat in. Ik moet die man gaan lezen".'

Circus Reve is nog tot 22 april te zien in Betondorp. Daarna reist het gezelschap door naar Friesland, waar Reve ook een deel van zijn leven doorbracht.