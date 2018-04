Ouders in protest tegen loting: 'Mijn kind gaat naar een school waar ze helemaal niet naartoe wil'

Begin deze maand kregen ruim 7000 achtste-groepers te horen naar welke middelbare school ze volgend jaar gaan. Net als andere jaren zijn er ook nu weer ouders en kinderen niet blij met de resultaten van de loting en matching.

Voorafgaand aan de loting moesten scholieren een persoonlijke voorkeurslijst met scholen indienen, waar soms wel twaalf namen op moesten staan. Ruim 99 procent van leerlingen die meededen aan de loting, kreeg een school uit hun top-5. Maar er zijn achtste-groepers die veel lager uitkwamen. Zo ook Louis en Sophie, die graag naar een gymnasium-only school willen, een zogenaamd categoraal gymnasium. Maar dat gaat niet.

Tiende keus

'We staan hier voor het Barlaeus, de school waar ik eigenlijk naartoe wou', vertelt Louis die op zijn zevende keus terechtkwam 'Ik ben terechtgekomen op het Berlage'. Sophie kwam zelfs nog lager uit. 'Ik ben helaas niet hier op school gekomen, maar op mijn tiende keus, het Fons Vitae.'

De Vereniging OSVO, de samenwerking van de schoolbesturen voortgezet onderwijs, laat weten dat er in de stad nog voldoende gymnasiumplaatsen beschikbaar zijn, alleen niet op categorale gymnasia. Maar wel binnen het vwo. Kinderen worden niet onder hun adviesniveau geplaatst, aldus OSVO. Maar dat gaat er bij de moeder van Louis niet in. 'Hij is echt heel slim en hij moet uitgedaagd worden. Hij hoort echt op het gymnasium thuis.'

Oplossing voor 65 kinderen

'Mijn dochter gaat nu naar een school waar ze helemaal niet naartoe wil. Die staat wel op de lijst, maar dat komt omdat je er twaalf in moet vullen', vertelt de vader van Sophie. Hij wil samen met andere ontevreden ouders een gesprek aangaan met OSVO, die verantwoordelijk is voor de jaarlijkse loting. Zij willen dat er een oplossing komt voor de 65 kinderen die buiten hun top-5 van voorkeursscholen geplaatst werden.

AT5 stelde OSVO-voorzitter Rob Oudkerk een aantal vragen over de scholenloting van dit jaar. Hieronder zijn de antwoorden van Oudkerk te lezen:

Wat vindt u ervan dat er nu een groep kinderen met gymnasium advies is, die niet naar een categoraal gymnasium kan en hierdoor niet het onderwijs op hun niveau kan volgen? Er zijn in Amsterdam heden nog voldoende gymnasiumplaatsen beschikbaar op een waaier van goede scholen. Niet categoraal, maar wel gewoon binnen het vwo.

Klopt het dat alle scholen extra plekken hebben die ze eventueel kunnen vergeven. Maar dat zij deze plekken niet willen openstellen om deze geplaatste leerlingen niet te 'stelen' van de school waar zij in eerste instantie geplaatst zijn? Scholen hebben geen extra plekken en het is voor het goede onderwijs aan de leerlingen in Amsterdam van groot belang dat klassen niet nog groter worden. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen (dit jaar 2 keer) is dat gebeurd om iedereen dit jaar een plaatsingsgarantie te kunnen bieden.

Moet het OSVO niet gewoon de 1% groep kinderen op één van hun top-5 scholen plaatsen? Als het klopt dat zij vaak nog extra plekken hebben? Zou dit niet een hoop gedoe schelen? Het plaatsen van deze leerlingen in hun top-5 betekent veel te volle klassen en met nu al een groot tekort aan leraren is dat volstrekt onverantwoord. Mensen die daar voor pleiten brengen op die wijze honderden kinderen in problemen. De kwaliteit van het onderwijs staat toch al onder zware druk.

Snapt u dat de ouders van deze groep gymnasium-kinderen boos is en eventueel juridische stappen zal ondernemen? Zeker ook gezien vorig jaar leerlingen uiteindelijk wél geplaatst zijn na een gang naar de rechter. We gaan met ouders én leerlingen in gesprek. Zélf, niet via AT5. We begrijpen de teleurstelling en de boosheid wel. Juridische stappen zijn echter nutteloos: we hebben dit jaar onze plaatsingsgarantie 100 procent waargemaakt.