Bijlmer Steelband Kids grote winnaar Amsterdamse Muziekprijs 2018

Een driekoppige vakjury koos zaterdagmiddag de Bijlmer Steelband Kids als grote winnaar in de categorie klassiek/wereldmuziek tot en met elf jaar. Daarnaast werden de kids gekozen als publiekslieveling en dat betekent dat ze ook nog eens de publieksprijs wonnen.

De finale van De Amsterdamse Muziekprijs werd vandaag voor de 16e keer gehouden. In een bomvolle DeLaMar Theater streden twaalf jonge bands en ensembles om de felbegeerde eerste plek. De vakjury bestond uit harpiste Lavinia Meijer, singer-songwriter Anna Rune en componist Selim Doğru.

Meer winnaars

In andere leeftijdscategorieën wonnen The Other Ones, BammBamm en Robin en Simon de Smit. Alle winnaars, dus ook de Bijlmer Steelband Kids, krijgen als prijs vijfhonderd euro aan professionele coaching en optredens.