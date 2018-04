Bewoners Haarlemmerdijk beginnen pizza-opstand: 'No Domino's!'

Buurtbewoners aan de Haarlemmerdijk hebben geen trek in nog een pizzabakker in hun straat. Ze zijn daarom in protest gekomen en hebben de locatie waar binnenkort een Domino's pizza komt, volgeplakt met protestbrieven. 'Het gaat stank, herrie en veel andere overlast geven. Geen vergunning voor Domino's!!', leest een van die protesten.

Verschillende buurtbewoners zijn niet blij met de komst van nóg een pizzaketen, volgens hen zitten er al genoeg in de straat. 'Het wordt steeds meer gericht op de toerist en op de Airbnb-bewoners', zegt een mevrouw. 'Het is zoals u ziet een heel dichtbewoonde buurt en die mensen komen dus in de stank te zitten van de paar honderd pizza's, die Domino's heeft aangekondigd te gaan bakken', zegt een andere bewoner. 'We zijn er beslist niet blij mee.'

Opstand tegen pizza

Dat geldt overigens niet voor alle omwonenden. een enkeling ziet zo'n Somino's om de hoek best zitten. 'Ik vind het wel fijn. Zou er weleens een pizzaatje meenemen.' Al moet ook deze buurtbewoner toegeven dat er wel erg veel pizzeria's in de straat zijn.

Het is niet de eerste keer dat bewoners in opstand komen tegen de komst van de keten. Vorig jaar zomer tekende zij ook al protest aan, schrijft Het Parool. De gemeente weigerde toen een vergunning af te geven voor de komst van de pizzaketen. De vestiging zou een bedrijf zijn en geen detailhandel, waarmee het in strijd is met het bestemmingsplan. Domino's verweerde zich echter door te zeggen dat er binnen niet gegeten wordt en dat er alleen pizza's gebakken worden die worden bezorgd.

Wel of geen fastfood?

In de Ferdinand Bolstraat speelde afgelopen jaar een zelfde soort zaak. De keten New York Pizza wilde in de straat een restaurant openen. Volgens de gemeente was dat in strijd met het bestemmingsplan omdat er geen fastfood-ketens meer bij mochten in de straat. New York Pizza betoogde geen fastfoodtent te zijn. Maar daar ging de rechter niet in mee.

