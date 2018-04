Protest tegen verdwijnen van geliefd restaurant Zuidoost

Buurtbewoners protesteren morgen bij Boerderij Langerust tegen het vertrek van restaurant The Colour Kitchen. Het restaurant dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt opleidt, moet verhuizen omdat de huur te hoog wordt.

Het protest volgt op een eerdere petitie van diezelfde buurtbewoners. Die petitie werd als door meer dan duizend mensen ondertekend. Dat betekent alleen niet dat het restaurant daarom ook mag blijven. De huurder van het pand, Pantar, zegt de huur op, omdat het huurvoorstel van de gemeente te hoog is, meldt Het Parool.

Zondag demonsteren

En daarom zullen demonstranten zondag met spandoeken en borden voor Boerderij Langerust gaan staan. In de hoop toch iets te kunnen veranderen.

Opleiding afronden

The Colour Kitchen is een restaurant in Boerderij Langerlust, dat mensen die net wat meer hulp nodig hebben, opleidt tot horecapersoneel. 'Het is een populaire, goed bereikbare, goed verzorgde horecalocatie, met een maatschappelijk karakter', meldden de buurtbewoners al eerder. Het restaurant zal in ieder geval nog tot oktober openblijven, zodat de huidige werknemers hun opleiding kunnen afronden.