'Toiletpot komt omhoog in woning Holendrecht door knallende elektriciteitskabel'

Het was vanavond even schrikken voor de bewoners van een woning aan de Maldenhof in Zuidoost. In hun woning kwam plots een toiletpot omhoog en het huis vulde zich met rook, zo meldt een getuige aan AT5.

Volgens de brandweer is er kortsluiting ontstaan in een elektriciteitskabel onder het huis en heeft die een flinke klap gegeven. Op een foto is te zien hoe er in de straat een kleine verzakking in de weg ontstaan is. Bewoners van de straat zouden volgens de getuige deze week al meerdere keren bij Liander geklaagd hebben. Zo kwam er een vreemd geluid uit de grond en was de straatverlichting constant aan het knipperen.

De bewoners van de woning hebben mogelijk rook ingeademd. Zij worden in een ziekenhuis nagekeken. Liander is al ter plaatse om de stroomkabel te repareren.

Kortsluiting in elektrakabel onder woning veroorzaakt rookontwikkeling en CO aan de #Maldenhof in A’dam-Zuidoost. Er is geen brand. @LianderNL is op onderzoek naar de oorzaak. Bewoonster wordt nagekeken door ambulancemedewerkers. — Brandweer AA (@BrandweerAA) April 14, 2018