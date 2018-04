Dag van de waarheid voor Ajax: wordt de ontknoping van de Eredivisie nog spannend?

Gaat Ajax het verschil met de koploper terugbrengen naar vier punten? Of moeten de Ajacieden vanmiddag een erehaag vormen voor de nieuwe landskampioen uit Eindhoven? Het antwoord op die vragen zal Ajax vanmiddag moeten geven in de kraker tegen PSV.

Verliest Ajax dan is het klaar voor dit seizoen, wat betreft de prijzen dan. Maar winnen de Ajacieden in het Philips Stadion dan is de achterstand 'nog maar' vier punten met nog drie wedstrijden te spelen. Bij een gelijkspel blijft het verschil tussen de twee rivalen zeven punten. Ook dat gat is theoretisch nog te overbruggen voor Ajax, maar dan mag PSV geen enkele wedstrijd meer winnen.

Nummer drie

Ajax heeft een aanzienlijk zwaarder programma voor de boeg. Zo moet er nog gespeeld worden tegen VVV Venlo en daarna tegen de huidige nummer drie van de Eredivisie: AZ. Op 6 mei eindigt Ajax met een uitwedstrijd tegen Excelsior. PSV speelt later nog tegen Roda JC, ADO Den Haag en op de laatste speeldag thuis tegen FC Groningen.

In de wedstrijd in de Arena, op 10 december van het vorig jaar, wist Ajax PSV nog overtuigend te kloppen. Het werd 3-0 door doelpunten van David Neres, Lasse Schöne en Donny van de Beek. Dat was wel nog onder het toeziend oog van de inmiddels ontslagen trainer Marcel Keizer.

Bijna fitte selectie

Of huidig trainer Erik ten Hag ook indruk weet te maken met zijn elftal, dat is de vraag. Hij kan in ieder geval wel beschikken over een bijna volledig fitte selectie. Alleen Carel Eiting haakte vandaag af vanwege een knieblessure.

De wedstrijd in Eindhoven begint vandaag om 16.45 uur.