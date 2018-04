Afgelopen maanden meer verstoringen op lijn 26, GVB komt snel met 'verscherpt strijdplan'

De problemen rondom lijn 26 blijven maar aanhouden. De laatste twee maanden zijn het aantal verstoringen zelfs toegenomen met uitschieters in de laatste paar weken. Het GVB zegt nu op korte termijn met een 'verscherpt strijdplan' te komen.

Dat schrijft het openbaar vervoerbedrijf aan de bewoners van IJburg. De oorzaak van de problemen is grotendeels te wijten aan het verouderde beveiligingssysteem. Zo 'denkt' het systeem regelmatig dat er een tram rijdt, terwijl dat niet zo is. Omdat er op een bepaald deel van lijn 26 maar één tram tegelijk mag rijden, en het systeem dus denkt dat er al één rijdt, kunnen de trams op lijn 26 op dat moment niet verder.

Lees ook: Bewoners horen geen echte oplossingen voor problemen tramlijn 26 tijdens bijeenkomst: 'We zijn er klaar mee'

Het GVB zegt dat het lastig is om de oorzaak van deze storingen te lokaliseren, omdat veel factoren de aanleiding kunnen zijn. Zelfs een minimaal afwijkend tramwiel, door bijvoorbeeld slijtage, kan zo’n verstoring al veroorzaken. Ook speelt het weer hierin een belangrijke rol.

Mobilofoonsysteem

Een andere oorzaak van de vele verstoringen van lijn 26 is dat regelmatig het mobilofoonsysteem niet meer werkt. Waar alle andere trams in de stad dan wel gewoon mogen doorrijden, moet de tram naar IJburg buiten dienst worden gesteld. Voor lijn 26 is het vanwege de veiligheid niet toegestaan om zonder werkende mobilofoon door de Piet Heintunnel te rijden. Het GVB heeft de afgelopen weken een nieuw mobilofoonsysteem in gebruik genomen die hopelijk minder vaak uitvalt.

Pinnen zorgt voor nieuw probleem

Ook is er door het pinnen in de tram een nieuw probleem bijgekomen. Vanwege de Piet Heintunnel is er met enige regelmaat slechts een 3G-verbinding, waar er in de hele stad gebruik kan worden gemaakt van 4G. Door het tragere internetnetwerk is het pinsysteem in de tram veel gevoeliger voor storingen.

Werkzaamheden

De werkzaamheden aan het tramspoor bij CS, waar een nieuwe keerlus wordt aangelegd, zorgen ook voor hinder. Omdat de tram vanuit twee richtingen elke vier minuten langskomt worden regelmatig de werkzaamheden opgehouden, maar moeten ook de trams soms enige tijd wachten. De werkzaamheden gaan nog door tot 25 mei. Op zondag 29 april zal lijn 26 een dag of dagdeel niet de volledige route kunnen rijden.

Lees ook: 'IJburg heeft metro of extra tram nodig'

Over de problemen van lijn 26 wordt al lange tijd door het GVB gepraat. Ook de politiek bemoeit zich ermee. Licht aan het einde van de tunnel is er nog niet. Zo wordt het verouderde beveiligingssysteem pas in de tweede helft van 2019 vervangen. Die werkzaamheden vallen samen met de aanpassingen die nodig zijn om met twee losse trams aan elkaar te gaan rijden.

Maatregelen op korte termijn

Het GVB zegt in de brief aan de bewoners de aanhoudende problemen erg vervelend te vinden. 'We weten ook dat we er met begrip vragen alleen niet gaan komen en dat er meer moet gebeuren. De lijn moet betrouwbaarder gemaakt worden en daar werken we met man en macht aan', schrijft de vervoerder. Op korte termijn wordt een 'verscherpt strijdplan' bekendgemaakt die mogelijk de pijn iets kan verzachten voor de reizigers tot 2019.