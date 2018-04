Hogesluis decor van internationale film over Tweede Wereldoorlog

De Hogesluis ziet dit weekend zwart van de militairen. Er wordt namelijk een internationale film opgenomen over de Tweede Wereldoorlog.

Vanwege de opnames is de Sarphatistraat tot 13:00 uur vanmiddag afgesloten voor doorgaand verkeer tussen het Weesperplein en het Frederiksplein. In verband met de bereikbaarheid van het Amstelhotel worden de taxi’s wel doorgelaten.

Welke film er precies opgenomen wordt is niet bekend. Ook is niet duidelijk welke acteurs in de film spelen. Na dit weekend zijn er ook nog opnames in Dordrecht en Leiden.